Covid: D'Amato, nessun caos su green pass, nel Lazio 90 per cento vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessun caos sul Green Pass. Nel Lazio il 90 per cento della popolazione adulta ha completato l'iter della vaccinazione. In tanti hanno agito con grande senso di responsabilità: le aziende sono organizzate, e i cittadini sono consapevoli ed informati. Ora è il momento della concretezza per sostenere in sicurezza la ripartenza". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenuto all'assemblea generale della Cgil dopo l'assalto di ieri durante la manifestazione no green pass. (Com)