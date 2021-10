Covid: Gelmini, FI ha tenuto barra dritta su salute e lavorato per far ripartire economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di oggi sono stati possibili grazie alla nascita di un governo di unità nazionale, con una leadership forte e autorevole come quella di Mario Draghi e grazie alla determinazione di chi, come il presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia, questo esecutivo lo ha chiesto a gran voce. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. “Non siamo mediatori di nessuno ma portatori di una linea coerente che ha messo l'interesse nazionale al primo posto: Forza Italia ha mantenuto la barra dritta sulla tutela della salute, senza alcun tentennamento e senza inseguire tesi minoritarie come quelle dei no-vax”, ha detto, aggiungendo che allo stesso tempo “ci siamo battuti per far ripartire l'economia del Paese”. (Rin)