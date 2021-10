Grecia: ministro Finanze Staikouras, governo interverrà durante crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica in Grecia dovrebbe durare fino al secondo trimestre del 2022. Lo ha detto il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras in un'intervista a "Skai TV", aggiungendo che questo fenomeno sembra essere temporaneo ma più acuto delle stime iniziali, mentre "la radice del problema è esogena, paneuropea". Staikouras ha rassicurato che "abbiamo le risorse in ogni momento per sostenere famiglie e imprese. Siamo pronti a contribuire a limitare le conseguenze di qualsiasi crisi, in questo caso quella energetica". Il ministro ha sottolineato che "tutte le politiche che abbiamo annunciato alla Fiera internazionale di Salonicco per il 2022 si applicano, ma per altre iniziative politiche che vorremmo prendere, i margini fiscali sono limitati". Staikouras ha quindi spiegato che "finché siamo costretti ad aiutare la società con questi 500 milioni di euro, dovremo tagliare da altre parti". Il ministro ha poi detto che il problema "non è di cassa ma fiscale", a causa del deficit primario e del debito. "Non vogliamo mai tornare a un periodo di austerità. Il deficit quest'anno è del 7,4 per cento", ha osservato, aggiungendo che la Grecia ha attualmente 40 miliardi di euro di riserve di liquidità. (Gra)