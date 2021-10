Giappone: neo premier Kishida smussa posizione su eventuale aumento tasse su plusvalenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Giappone non cercherà per ora di modificare le tasse su plusvalenze e dividendi, perché intende seguire altre strade per raggiungere una migliore distribuzione della ricchezza, fra cui aumentare gli stipendi degli operatori sanitari. Lo ha dichiarato il nuovo primo ministro giapponese, Fumio Kishida, che nelle dichiarazioni di oggi ha in parte smussato quelle rilasciate in precedenza, sul fatto che la revisione di queste tasse sarebbe stata un'opzione per affrontare i divari di reddito. "Non ho intenzione di toccare l'imposta sul reddito finanziario per il momento... Ci sono molte altre cose da affrontare prima", ha detto Kishida all'emittente "Fuji Television Network". La posizione espressa oggi da Kishida sembra voler rassicurare i mercati, dopo che in Borsa la prospettiva di un aumento delle tasse ha raffreddato gli investitori. "Si sta diffondendo il malinteso sul fatto che potrei farlo presto. Ciò darà preoccupazioni inutili alle persone interessate, se (il dubbio) non viene dissipato con fermezza", ha detto il premier. (segue) (Git)