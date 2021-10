Giappone: neo premier Kishida smussa posizione su eventuale aumento tasse su plusvalenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, alcuni investitori hanno espresso preoccupazione per il fatto che il nuovo premier possa procedere ad aumenti delle tasse sui guadagni in conto capitale, segnalando un'inversione di tendenza rispetto alle politiche economiche favorevoli agli investitori perseguite dal suo predecessore, Shinzo Abe, in carica dal 2013 al 2020. La possibilità di modificare le tasse sui redditi da investimenti era stata proposta da alcuni economisti, che proponevano di aumentare l'attuale soglia del 20 per cento per raccogliere maggiori entrate dai più ricchi e sostenere in questo modo le famiglie a basso reddito. La proposta ha tuttavia aperto un dibattito in Giappone, dove gli scettici hanno espresso preoccupazione sull'impatto che tali aumenti delle tasse potrebbero avere sulla correzione delle disparità di ricchezza. (Git)