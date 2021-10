Roma: diciotto arresti e 3,4 chili di droga in pochi giorni durante controlli della polizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via dei colli Albani, i poliziotti del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un 25 anni trovato a bordo della sua vettura in possesso di 47 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo di 19 grammi circa e la somma di 125 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 100 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e materiale da taglio e macchina per il sottovuoto. Gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato un 18enne colto in flagranza mentre deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 22 involucri di cellophane dal peso di 4,70 grammi e di 3,30 grammi di sostanza di tipo hashish destinati ad un uso non esclusivamente personale. I poliziotti erano stati inviati dalla Sala Operativa in Via Albana, per una segnalazione di violenta lite in appartamento. Mentre raggiungevano l'appartamento in questione si udivano forti grida di donna, la quale imprecava ad alta voce, ma ad un certo punto le urla svanivano e si sentiva andare in funzione più volte lo scarico del wc all'interno dell'appartamento. Gli agenti, dopo aver insistito nel suonare il campanello del domicilio, qualificandosi come operatori di Polizia, dopo circa 10 minuti sono stati accolti dal 18 enne, che a domanda da parte degli agenti su cosa stesse accadendo in casa rispondeva di aver avuto una lite solo verbale con la propria compagna, per futili motivi di convivenza, come confermato poi dalla donna. L'uomo, con un atteggiamento molto nervoso e sofferente, cercava in tutti i modi di non far controllare nessuna stanza dell'appartamento. Gli agenti, entrati in casa, hanno subito sentito un forte odore, probabilmente di sostanza stupefacente quale hashish, provenire dalla camera da letto, dove hanno notato un comò con un cassetto aperto, lì, la perquisizione ha permesso di rinvenire 22 dosi in cellophane di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di una scatola porta guanti in lattice, 1 involucro in carta contenente hashish, materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti. (segue) (Rer)