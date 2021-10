Roma: diciotto arresti e 3,4 chili di droga in pochi giorni durante controlli della polizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato San Lorenzo hanno arrestato in via del Badile un 40enne e un 46enne notati mentre prelevavano un involucro dall'interno di una fioriera per consegnarlo al soggetto, giunto con lo scooter poco prima. Fermati per un controllo sono stati trovati in possesso di 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale lordo pari a 5,25 grammi 1 involucro contenente sostanza stupefacente di hashish per un peso totale lordo pari a 13 grammi e denaro in contante pari a 815 euro. I poliziotti del VI Distretto Casilino, nel corso di un servizio di osservazione nella nota piazza di spaccio denominata Ferro di cavallo, hanno da subito notato un uomo di 48 anni, il quale è stato più volte avvicinato da persone giunte sul posto a bordo di autovetture. L'uomo, dopo aver ricevuto delle banconote, ha ceduto agli avventori un involucro. Dopo alcuni scambi, è stato notato chiaramente mentre si riforniva di altri incarti prelevati da un cespuglio adiacente. Avendo certezza dell'illecita attività, è stato subito bloccato dagli agenti e trovato in possesso di 1 dose di cocaina, di 3 dosi di hashish e di 240 euro in banconote di vario taglio e di 16 dosi di hashish rinvenute nel cespuglio. (segue) (Rer)