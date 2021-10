Roma: diciotto arresti e 3,4 chili di droga in pochi giorni durante controlli della polizia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Piazza del Pigneto, gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un 37enne della Costa D'Avorio. L'uomo sostava su una panchina, guardandosi nervosamente attorno e, poco dopo è stato visto ricevere una banconota da un soggetto, presumibilmente tossicodipendente. Il 37enne ha, allora, estratto dalla bocca un involucro che ha gettato in terra, raccolto subito dall'altro. Quest'ultimo, fermato poco dopo dagli agenti, ha spontaneamente consegnato l'involucro contenente 0,5 grammi di crack. Mentre il 37enne, subito bloccato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 10 euro in contanti. (Rer)