Salute: Coldiretti, con pandemia 46 per cento italiani sovrappeso

- Il 46 per cento degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell'Obesity Day 2021 promosso da oltre dieci anni dall'Adi il 10 ottobre di ogni anno. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo – sottolinea Coldiretti – che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica. Un fenomeno che ha colpito soprattutto gli uomini – sottolinea la Coldiretti – dove l'eccesso di peso interessa addirittura più della metà della popolazione (55 per cento) mentre per le donne la percentuale è di molto inferiore (37 per cento). A livello territoriale la situazione peggiore si registra nelle regioni del Mezzogiorno (50 per cento in sovrappeso) mentre al Nord si ferma al 43 per cento e al Centro al 42 per cento, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. (segue) (Com)