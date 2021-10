Quirinale: Mattarella a Comunità ebraiche, riconoscimento reciproco è valore cardine nostra Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, un messaggio: "In occasione della XXII Giornata Europea della Cultura Ebraica rivolgo il mio saluto alla Presidente dell’Unione, Noemi Di Segni e a tutte le comunità ebraiche. Il tema che quest’anno caratterizza e unisce le numerose manifestazioni che, a partire dalla capofila Padova, avranno luogo in molte città italiane ed europee è 'Dialoghi', un termine denso di significati profondi. Il dialogo implica il riconoscimento reciproco tra gli interlocutori. Riconoscersi e quindi rispettarsi è un principio alla base della coesione all’interno della società e un valore cardine della nostra Carta Costituzionale. Con questo spirito - scrive ancora il presidente Mattarella - rivolgo ai promotori e a tutti coloro che prenderanno parte alle iniziative della Giornata Europea della Cultura Ebraica il mio apprezzamento e i migliori auguri di buon lavoro". (Com)