© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sarà alle 10 alla sede di Firenze della Cgil, in via Borgo Greci, per partecipare al presidio di solidarietà contro le aggressioni dei "no green pass". L’assemblea di Italia viva che sarebbe dovuta iniziare alle 10 è posticipata alle 11,15 per consentire ai parlamentari di partecipare alle manifestazioni di questa mattina. Lo rende noto l'ufficio stampa del partito. (Com)