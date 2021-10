Venezuela: amministrative, oggi la giornata di simulazione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 3mila funzionari del Venezuela parteciperanno oggi ad una "simulazione" delle elezioni amministrative, in agenda il prossimo 21 novembre. Nel corso della giornata, aveva fatto sapere il Consiglio nazionale del Venezuela (Cne) verranno testate le varie attività previste in occasione dell'apertura delle urne, "il corretto funzionamento di tutti gli elementi" che costituiscono il processo elettorale. L'esercizio coinvolgerà 3.232 dipendenti pubblici, in gran parte personale dei tribunali elettorali e tecnici dei sistemi informatici con cui si effettuerà il voto. Verranno inoltre provati i protocolli di altre entità cruciali per il corretto svolgimento dell'importante appuntamento di novembre: il Comando strategico operativo delle Forze armate (CeoFanb), l'impresa elettrica statale (Corpoelec), il ministero dell'Educazione, la compagnia telefonica Cantv e l'impressa delle telecomunicazioni Movilnet. (segue)