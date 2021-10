Venezuela: amministrative, oggi la giornata di simulazione elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo "di questa simulazione è mettere a prova tutti gli elementi tecnici, logistici e operativi del Sistema automatizzato di voto, così come fare in modo che gli elettori familiarizzino con gli strumenti di voto che saranno impiegati il 21 novembre", prosegue il Cne in una nota. La giornata dovrà in questo senso servire anche a testare la tenuta delle misure di sicurezza biosanitarie a fronte del perdurante allarme sulla crisi pandemica. L'attività permette inoltre "alle organizzazioni politiche di provare l'effettività dei piani di mobilitazione per il giorno del voto", prosegue il Cne presentando un punto divenuto in fretta motivo di polemiche per il possibile spiegamento di una iniziativa di campagna elettorale fuori dai tempi previsti. Alla giornata, che si svolgerà i sei stati campione, parteciperà anche il centro Carter, organizzazione non governativa fondata dall'ex presidente statunitense Jimmy Carter, pronta a valutare una sua presenza anche a novembre. (segue) (Vec)