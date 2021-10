Venezuela: amministrative, oggi la giornata di simulazione elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cne aveva approvato all'unanimità e "in via eccezionale" la presenza di istituzioni e organismi stranieri per l'osservazione del voto. Una decisione che seguiva di poco l'annuncio dell'accordo che lo stesso Cne ha stretto con l'Unione Europea per l'invio di una missione elettorale, la prima volta da quindici anni. La presenza degli organismi, si legge nella nota del Cne, "si effettuerà nel rispetto dei principi costituzionali e legali che reggono l'ordinamento giuridico venezuelano". Il personale straniero dovrà informare la propria condotta al "rispetto della sovranità" e della "non ingerenza begli affari interni del paese", oltre che portare avanti un comportamento che "esprima oggettività, senza beneficiare o pregiudicare gli attori o lo sviluppo del processo". Nell'agenda delle azioni inizialmente stilata dal Cne, il capitolo delle missioni internazionali non era stato previsto. (segue) (Vec)