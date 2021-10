Roma: Pastorino (Leu), atto squadrista contro Cgil, sciogliere partiti fascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti di ieri a Roma sono gravissimi e inaccettabili per una democrazia. L'attacco alla sede della Cgil è un evento che ci riporta al Ventennio, un'azione squadrista che conferma come la minaccia fascista sia sempre viva e pericolosa. Al segretario Landini e all'intero sindacato va la mia solidarietà. Ma non basta. Da tempo è depositata una mia proposta di legge alla Camera per arrivare al sequestro dei beni e allo scioglimento di partiti neofascisti, come Forza Nuova e Casapound. Si proceda celermente alla discussione e all'approvazione di quel testo dopo il giusto confronto in commissione e in Aula". Lo afferma in una nota il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali. "Se - aggiunge Pastorino - i partiti di destra presenti in Parlamento, e penso a Lega e Fratelli d'Italia, vogliono davvero dimostrare la lontananza da quei movimenti, si uniscano all'impegno di approvare quella legge. Stiamo assistendo a giochi di parole per non esprimere una posizione netta sulle organizzazioni estremiste. Qualsiasi contiguità con chi fa il saluto romano o attinge dalla simbologia del Ventennio, compie un atto che ferisce la democrazia".(Com)