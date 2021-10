Roma: Gelmini, no alla violenza, saremo intransigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Manifestare è una cosa; attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c'è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “La tensione si placa solo con la corretta informazione: convincere gli scettici resta la strada maestra”, aggiunge il ministro.(Com)