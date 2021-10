Polonia-Ue: ministero Esteri pubblica nota su sentenza Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le costituzioni nazionali degli Stati membri dell'Ue sono sempre al primo posto nella gerarchia del diritto. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri polacco, trasmessa dall'ambasciata di Polonia a Roma. "La sentenza della Corte costituzionale della Polonia del 7 ottobre 2021 ha confermato la gerarchia vigente delle fonti del diritto in Polonia e nell'Unione europea. Le costituzioni nazionali degli Stati membri dell'Ue sono sempre al primo posto in questa gerarchia. I trattati dell'Ue, in quanto atti di diritto internazionale, hanno la precedenza sul diritto nazionale di rango statutario, ma non possono avere il primato sulla costituzione. Questo principio non suscita alcun dubbio nella giurisprudenza dei tribunali e delle corti costituzionali di molti Stati membri dell'Ue. Questi tribunali hanno ripetutamente affermato che alcuni degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare della Corte di giustizia dell'Ue, sono ultra vires, cioè eccedono i poteri conferiti a tali istituzioni dai Trattati. Tali giudizi sono stati espressi, tra l'altro, in Francia, Danimarca, Italia, Repubblica Ceca, Spagna e Romania. La linea giurisprudenziale più consolidata in questo settore viene portata avanti fin dagli anni '70 dalla Corte costituzionale federale tedesca", si legge nella nota.