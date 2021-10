Polonia-Ue: ministero Esteri pubblica nota su sentenza Corte costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sentenze simili sono state adottate in passato anche dalla Corte costituzionale polacca, composta da membri scelti dal Parlamento polacco in tutte le configurazioni politiche sin dal momento dell'adesione della Polonia all'Ue. Nel 2005, la Corte costituzionale presieduta dal giudice Marek Safjan ha stabilito il principio secondo cui 'la Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Polonia rispetto a tutti gli accordi internazionali che la vincolano, compresi gli accordi sull'attribuzione delle competenze in determinati casi. La Costituzione gode della priorità di validità e di applicazione sul territorio della Polonia' (sentenza dell'11 maggio 2005, causa K 18/04)", prosegue la nota, che cita altre successive sentenze, tra cui quella del 19 dicembre 2006 (causa P 37/05), secondo cui "la Corte costituzionale è tenuta a intendere la propria posizione in modo tale che nelle questioni fondamentali, di portata sistemica, mantenga la posizione di 'giudizio di ultima istanza' in relazione alla Costituzione polacca". (segue) (Vap)