Polonia-Ue: ministero Esteri pubblica nota su sentenza Corte costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene menzionata poi la sentenza del 24 novembre 2010 (causa K 32/09), con la quale si è affermato che "l'attribuzione delle competenze all'Ue non può violare il principio della supremazia della Costituzione e non può violare nessuna norma della Costituzione". Secondo il comunicato del ministero polacco, "la sentenza del 7 ottobre conferma questa linea di giurisprudenza ben consolidata. La Corte non ha contestato integralmente le disposizioni del Trattato sull'Unione europea. Tuttavia, ha indicato che l'interpretazione secondo cui esse porterebbero al primato delle norme di diritto internazionale sul diritto nazionale di rango costituzionale sarebbe incompatibile con la gerarchia delle fonti di diritto vigente nella Repubblica di Polonia. L'interpretazione del diritto dell'Ue, risultante dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue e messa in discussione dalla Corte costituzionale polacca, porterebbe infatti a una situazione in cui i giudici polacchi sarebbero costretti (dal diritto dell'Ue, cioè da una norma giuridica di ordine inferiore), nel pronunciarsi, a prescindere dalle norme della Costituzione polacca (ossia da una norma giuridica di grado superiore)". (segue) (Vap)