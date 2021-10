Polonia-Ue: ministero Esteri pubblica nota su sentenza Corte costituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, tale interpretazione "stabilirebbe per i cittadini polacchi uno standard di tutela giurisdizionale inferiore rispetto a quello cui hanno diritto ai sensi della Costituzione. Ai sensi della Costituzione, i giudici nominati dal Presidente della Repubblica di Polonia sono inamovibili e nell'esercizio del loro ufficio sono soggetti solo alla Costituzione e agli atti di legge. L'interpretazione del diritto dell'Unione europea messa in discussione dalla Corte costituzionale mirava a ledere tale principio, consentendo l'impugnazione delle sentenze dei giudici della Corte e di fatto privandoli del potere giurisdizionale – cosa che, di conseguenza, priva i cittadini della certezza del diritto e della fiducia nella magistratura. L'accoglimento di tale interpretazione abbasserebbe, quindi, lo standard di tutela giuridica, portandolo al di sotto del livello garantito dalla Costituzione polacca: anche per questo motivo non potrebbe essere riconosciuto dalla Corte costituzionale come conforme alla Costituzione polacca". (segue) (Vap)