Roma: Fiano (Pd), governo sciolga per decreto movimento fascista Forza Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta violenza dei gruppi neofascisti. L'assalto fascista di ieri alla sede nazionale della Cgil non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino". Lo dichiara in una nota il deputato Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo del Partito democratico alla Camera. "Domani stesso - annuncia Fiano - presenteremo, alla Camera, come Partito democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio". (Com)