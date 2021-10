Iran: capo agenzia nucleare, Teheran possiede più di 120 chilogrammi di uranio arricchito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran possiede più di 120 chilogrammi di uranio arricchito al 20 per cento. Lo ha dichiarato Mohammad Eslami, vice presidente iraniano e capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), durante un discorso trasmesso alla televisione di Stato. Lo scorso 4 ottobre, la commissione per l'Energia del Parlamento iraniano ha annunciato il rilancio entro un anno del reattore ad acqua pesante di Arak, chiuso nel 2015 a seguito dell’accordo sul nucleare tra Iran e i Paesi del gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti più la Germania). L'obiettivo è raggiungere una capacità di produzione di elettricità prodotta tramite il nucleare di 8000 megawatt (MW), circa la metà del fabbisogno del Paese. Sono gli stessi accordi di Vienna a prevedere la riconfigurazione e riconversione del reattore ad acqua pesante di Arak, per fare in modo che non possa più produrre plutonio per uso militare. (segue) (Res)