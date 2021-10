Iran: capo agenzia nucleare, Teheran possiede più di 120 chilogrammi di uranio arricchito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, l'Organizzazione iraniana per l'Energia atomica aveva intensificato il programma nucleare, in particolare dopo la ratifica da parte del Parlamento di un piano d'azione strategico nel dicembre 2020, in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare iraniano nel maggio 2018. L'annuncio sul reattore di Arak giunge mentre i negoziati tra Teheran e le maggiori potenze per rilanciare l'accordo del 2015 sono in stallo. Secondo le stime a fine agosto, Teheran avrebbe aumentato le sue scorte di uranio arricchito al 20 per cento a 84,3 chilogrammi, livello che in teoria le consente di produrre isotopi medici, utilizzati in particolare nella diagnosi di alcuni tumori. In precedenza, quest’anno, la Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, ha detto che il Paese può arricchire l’uranio fino al 60 per cento, se necessario, pur ribadendo che l’Iran non intende produrre armi nucleari (per le quali è necessario arricchire l’uranio fino al 90 per cento). (Res)