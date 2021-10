Viabilità: Anas, incidente sulla strada statale 9 Via Emilia, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 9 "Via Emilia" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, a causa di un incidente. Nello scontro, avvenuto tra un auto e un mezzo pesante, ha perso la vita una persona. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Le squadre Anas sono al lavoro per ripristinare il prima possibile la viabilità-. (Com)