Cgil: Europa verde Lazio, assalto a sede è vile attacco fascista

- "L'assalto alla Cgil non è una normale contestazione, è un atto programmato di deliberato squadrismo. A guidarlo sono sempre i soliti neofascisti che dall'inizio della pandemia dirigono e strumentalizzano le manifestazioni contro quella che chiamano 'dittatura sanitaria'", così in una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano coportavoce di Europa Verde Lazio e Roma. "L'invasione della sede del sindacato di Giuseppe Di Vittorio da parte di fascisti è inaccettabile e non può che essere considerato inadeguato l'operato di chi gestisce l'ordine pubblico a Roma, che non ha garantito la protezione alla sede della più grande organizzazione dei lavoratori italiani – proseguono Bonessio e Calcerano –. All'assalto alla Cgil anno partecipato noti esponenti fascisti come Roberto Fiore di Terza Posizione (e ora Forza Nuova) e Giuliano Castellino di Forza Nuova, che dovrebbe essere un sorvegliato speciale da parte delle forze dell'ordine. Non certo difensori della libertà e della Costituzione nata dalla Resistenza e che oggi veniva invocata dai tanti manifestanti in Piazza del Popolo. Esprimiamo la piena solidarietà di Europa Verde Lazio a tutta la Confederazione Generale Italiana del Lavoro". (Com)