Milano: sindaco Sala e Pd al presidio contro l'attacco di ieri alla sede nazionale della Cgil

- Oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ed esponenti del Partito Democratico Milano Metropolitana parteciperanno al presidio di tutte le forze democratiche e antifasciste sul piazzale della Camera del Lavoro di Milano. "Dopo i gravissimi fatti di ieri, con l'assalto alla sede nazionale della Cgil, a cui va la nostra piena solidarietà, non si può restare in silenzio. Un attacco squadrista, guidato da esponenti di Forza Nuova e del movimento no vax, inaccettabile. Un atto intollerabile e preoccupante dei tempi bui che stiamo vivendo", fa saper la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. "Non arretreremo di mezzo centimetro di fronte ai fascisti, continueremo a resistere, sempre. Forza Nuova va sciolta immediatamente", conclude Roggiani. (Com)