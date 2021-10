Vaticano: si apre oggi il Sinodo dei Vescovi con la messa in San Pietro presieduta dal Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi in Vaticano la sedicesima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". In apertura del Sinodo, Papa Francesco celebrerà alle 10 una Santa Messa nella basilica di San Pietro. Ieri il prologo, con un momento di riflessione che si è tenuto nell'Aula nuova del Sinodo con uomini, donne, laici e consacrati di tutto il mondo. Durante il suo discorso ai presenti, il Pontefice ha detto: "Il Sinodo non è un Parlamento, il Sinodo non è un'indagine sulle opinioni, il Sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del Sinodo è lo spirito Santo". (Civ)