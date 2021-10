Cgil: Borzi (Acli Roma), solidarietà ala sindacato, determinati a rifiutare ogni forma di violenza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I fatti di ieri ci lasciano allibiti e nello stesso tempo sempre più determinati a rifiutare ogni forma di violenza e prevaricazione. La nostra solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine, bersagli di una preoccupante forma di oltraggio ai principi democratici e di solidarietà. La nostra città è già segnata da un profondo degrado materiale e non ha certo bisogno di questi segnali di inciviltà”. È quanto dichiara in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. (Com)