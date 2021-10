Business news: Ict, firmato a Roma accordo tra la tunisina Telnet Holding e TopNetwork

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tunisino Telnet Holding ha firmato a Roma un accordo di partnership con TopNetwork, società romana acquistata lo scorso luglio dal private equity francese Smart 4 Engineering. “La partnership mira a sviluppare progetti tecnologici e la creazione di una joint venture in Italia. Con la firma di questo accordo, Telnet Holding si apre ufficialmente al mercato Tech italiano”, riferisce l’azienda tunisina in un post su Facebook. TopNetwork è una società con sede a Roma fondata nel 2003, specializzata nel supporto alle imprese nei processi di trasformazione digitale. L’azienda vanta circa 500 dipendenti, cinque sedi operative e dodici sedi lavorative in Italia. TopNetwork offre in particolare servizi e soluzioni ad alta innovazione tecnologica, che integrano l’intelligenza artificiale con altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science, Internet of Things) e spaziano dalla robotica ai sistemi satellitari, dai sistemi di analisi visiva alla migrazione dati, dai sistemi cloud ai motori di ricerca semantica fino alle machine learning. (Res)