Business news: Algeria, output greggio a 942 mila barili ad ottobre e 952 mila a novembre

- Il livello di produzione dell'Algeria raggiungerà i 942 mila barili al giorno nel mese in corso e i 952 mila barili al giorno nel novembre 2021. Lo ha detto il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, partecipando ai lavori della 33ma riunione del Comitato ministeriale congiunto Opec - non Opec di monitoraggio delle attuali condizioni del mercato petrolifero a breve termine. L'incontro ha deciso di riconfermare il piano di aggiustamento individuato nel 19mo incontro ministeriale, approvando anche l'adeguamento complessivo al rialzo della produzione mensile di 400 mila barili al giorno per il mese di novembre 2021. (Ala)