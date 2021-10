Business news: Tunisia, resta stabile il tasso di inflazione al 6,2 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre il tasso d'inflazione in Tunisia è rimasto stabile rispetto ad agosto al 6,2 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica di Tunisi. La Tunisia sta affrontando una profonda crisi economica aggravata dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. Il Paese ha rimborsato più di 1 miliardo di debiti questa estate attingendo alle riserve in valuta estera, ma deve trovare altri 5 miliardi per finanziare un deficit di bilancio previsto e più rimborsi dei prestiti. Sempre secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica la disoccupazione è al 17,8 percento e il deficit fiscale è aumentato a oltre l'11 percento nel 2020. L'economia si è ridotta dell'8,2 percento lo scorso anno, mentre il debito pubblico è cresciuto fino all'87 percento del prodotto interno lordo, secondo dati del Fondo monetario internazionale. (Tut)