Business news: fonti stampa, cinque compagnie in lizza per acquisto rete gasdotti Aramco

- Quattro società statunitensi e una canadese sono entrate in lizza per acquistare una quota dei gasdotti del produttore petrolifero Saudi Aramco. Lo riferisce il quotidiano “Asharq business”, affermando che le società Apollo Global Management e Brookfield Asset Management hanno presentato offerte per il primo round di un potenziale accordo per la vendita di una quota nella rete di gasdotti del gigante petrolifero saudita. BlackRock, Eig Global Energy Partners e Global Infrastructure Partners hanno presentato offerte non vincolanti alla fine della scorsa settimana. La stessa fonte hanno riferito che Aramco sta cercando di ottenere più di 15 miliardi di dollari dalla vendita di una quota dei suoi gasdotti, in una delle più grandi separazioni aziendali del colosso energetico. Aramco informerà dei risultati del secondo turno di offerte nei prossimi giorni. Le fonti citate da “Asharq business” hanno indicato che finora non sono state prese decisioni definitive in merito alla prosecuzione dell'operazione e che Aramco potrebbe infine decidere di mantenere l'asset. (Res)