Business news: Banca mondiale, economia Africa sub-sahariana crescerà del 3,3 per cento nel 2021

- L'Africa sub-sahariana uscirà dalla recessione causata dalla pandemia di Covid-19 con un livello di crescita previsto del 3,3 per cento per il 2021. È la stima che la Banca mondiale ha annunciato nell'ultima edizione del rapporto "Africa's Pulse", nel quale sottolinea che la previsione rappresenta un aumento di un punto percentuale rispetto alle previsioni dell'ultima edizione del rapporto, pubblicato lo scorso aprile. Per Albert Zeufack, capo economista per la regione Africa presso la Bm, "un accesso facile ed equo a vaccini anti Covid-19 sicuri ed efficaci è essenziale per salvare vite umane e stimolare la ripresa economica in Africa". In questo senso, ha proseguito, "un più rapido dispiegamento dei vaccini accelererebbe la crescita regionale per portarla al 5,1 per cento nel 2022 e al 5,4 per cento nel 2023"; sulla base dell'attuale situazione, la crescita dovrebbe per il momento attestarsi intorno al 4 per cento nel 2022 e nel 2023, trainata da un ritardo nella ripresa rispetto alle economie avanzate e ai mercati emergenti. (Res)