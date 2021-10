Business news: Senegal, Consiglio dei ministri adotta budget record per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Senegal ha adottato una legge finanziaria da 4.589,15 miliardi di franchi Cfa (oltre 6,8 miliardi di euro) per l'anno 2022. Il budget presentato dal ministro delle Finanze Abdoulaye Daouda Diallo, si legge in una dichiarazione rilasciata al termine del Consiglio dei ministri, di oltre del doppio del budget approvato negli ultimi dieci anni. Secondo il presidente Macky Sall, la posizione del governo riflette, da un lato, la buona "performance nella mobilitazione delle entrate con le favorevoli prospettive per l'attuazione della Strategia delle entrate a medio termine (Srmt)" e, dall'altro, "l'orientamento prioritario della spesa verso gli investimenti pubblici e il consolidamento dell'inclusione sociale". Il quotidiano "Soleil" ha definito la finanziaria "record". (Res)