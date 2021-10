Business news: Descalzi (Eni), l'Africa consuma solo il 4 per cento del potenziale disponibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa dispone del 39 per cento del potenziale rinnovabile globale ed il 7 per cento delle risorse mondiali di gas, ma il fatto che consumi solo il 4 per cento dell'energia disponibile complica le cose. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, osservando che lo scarso consumo di queste potenzialità in un'area del mondo che ospita il 14 per cento della popolazione globale "porta dei problemi". Descalzi si è espresso al panel “Shaping the Energy Future for Africa”, nell’ambito dei lavori della Conferenza Italia-Africa aperta oggi a Roma. “Eni porta avanti un percorso di sostenibilità iniziato sin dagli anni 70-80 in Nigeria a punta a diversificare la sua presenza per poter essere parte delle comunità in cui opera. Finora sono stati investiti quasi 3 miliardi di dollari in diversi Paesi (soprattutto Congo e Nigeria), fornendo energia a circa 20 milioni di persone. Il 100 per cento del gas che produciamo in Ghana, in Congo, in Egitto è destinato al mercato domestico, ma produciamo grandi quantità anche in Angola e Algeria”, ha ricordato Descalzi, citando inoltre l’esempio della Libia dove, anche durante la guerra, “siamo riusciti a lavorare per 10 anni, unica società in assoluto”. Secondo l’Ad di Eni, è necessario trovare una configurazione diversa che preveda un mix energetico differente. “È un percorso iniziato da 6-7 anni che mira a sostituire il gas con le rinnovabili, soprattutto fotovoltaico, e ad investire non solo per esportare ma per portare sviluppo, anche in campo agricolo”, ha aggiunto. (Res)