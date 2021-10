Business news: Sereni, protocollo firmato con Uneca prova il nostro impegno per l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma di una lettera di intenti con la Commissione delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca), l'Italia vuole rafforzare il suo impegno per il multilateralismo, anche a livello regionale, mantenendo salda la relazione con l'Unione africana e facilitando progetti di cooperazione comuni. Lo ha detto a "Nova" la viceministra agli Affari esteri Marina Sereni, a margine della ministeriale Italia-Africa in corso a Roma. "L'Italia è uno dei pochi Paesi ad avere una rappresentanza all'Unione africana e all'Uneca diversa dall'ambasciatore ad Addis Abeba: questo significa che vogliamo sviluppare con loro progetti per i giovani e le imprese", ha detto Sereni, che ha sottolineato come il nostro sistema di imprese sia "molto interessato" a lavorare sulle sfide della transizione energetica. "Dobbiamo mobilitare risorse pubbliche e risorse private - ha proseguito Sereni - sottolineando che il senso del protocollo firmato con la segretaria esecutiva di Uneca, Vera Songwe, è di facilitare l'attuazione di progetti di cooperazione insieme ad Ua e Uneca". (Res)