Business news: Descalzi (Eni), produzione Coral South in Mozambico inizierà entro un anno e mezzo

- In Mozambico il progetto onshore guidato da Exxon e Total sta subendo dei ritardi a causa della situazione della sicurezza a Cabo Delgado, ma contiamo sul fatto che il primo campo offshore in cui opera Eni (Coral South) possa iniziare la produzione in un anno e mezzo. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando con la stampa a margine dei lavori della conferenza Italia-Africa. “Prima è necessario garantire le condizioni di sicurezza sia per chi ci lavora sia per chi ci vive. Fra un anno e mezzo penso che avrà inizio la produzione offshore. (Res)