Business news: ministro etiope Bekele a "Nova", mediazione Onu su diga Rinascita internazionalizzerebbe la crisi

- Il coinvolgimento delle Nazioni Unite nella disputa sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) significherebbe internazionalizzare la crisi, mentre l'Etiopia continua a sostenere la mediazione dell'Unione africana. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il ministro dell'Acqua, l'irrigazione e l'energia dell'Etiopia, Seleshi Bekele, parlando a margine della conferenza Italia-Africa. "Ci sono ancora disaccordi su alcuni punti ma crediamo che la mediazione dell'Unione africana sia adeguata e che non abbia senso portare la questione in sede Onu, che significherebbe internazionalizzare la crisi", ha detto il ministro, che non ha voluto commentare l'iniziativa della Tunisia che nei mesi scorsi ha presentato una bozza di dichiarazione in seno al Consiglio di sicurezza Onu, ricevendo per questo forti critiche dal governo etiope. (Res)