Business news: Benin, Macron promette restituzione di 26 opere a fine ottobre

- La Francia restituirà a fine ottobre al Benin 26 opere trafugate nel 19mo secolo dal palazzo di Abomey. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, durate il vertice Africa-Francia in corso a Montpellier. L'annuncio, fatto in presenza del presidente del Benin, Patrice Talon, è arrivato durante una tavola rotonda dedicata alla restituzione delle opere d'arte sottratte in passato all'Africa. "Lo faremo anche con la Costa d'Avorio", ha dichiarato Macron. "Restituire le opere all'Africa significa rendere accessibile alla gioventù africana la sua cultura, queste restituzioni saranno anche la fierezza della Francia", ha poi scritto su Twitter il titolare dell'Eliseo. (Frp)