Business news: Ethiopian airlines denuncia cyber attacco alla pagina Facebook

- La pagina Facebook della compagnia di bandiera etiope, la Ethiopian Airlines, è stata sotto attacco di hackers che hanno pubblicato sul suo account un "finto messaggio" nel quale l'amministratore delegato Tewolde Gebremariam ammette il trasporto di armi dall'Etiopia all'Eritrea nel quadro del conflitto nel Tigrè. Lo ha dichiarato la stessa compagnia su Twitter, affermando che il suo account Facebook è stato "temporaneamente compromesso" ed è stata pubblicata una "dichiarazione falsa". Ethiopian ha quindi aggiunto che l'account è tornato sotto il controllo dei suoi amministratori. L'episodio avviene dopo che un'inchiesta della "Cnn" sul presunto trasporto di armi da parte di Ethiopian ha sollevato forti reazioni, e provocato la smentita ufficiale della compagnia. Ieri Ethiopian Airlines ha respinto le accuse emerse dal lavoro dell'emittente britannica, secondo cui suoi aerei sarebbero stati utilizzati per trasportare armi da e per l'Eritrea per combattere i militanti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). (Res)