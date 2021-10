Business news: Algeria, presidente Tebboune annuncia riduzione imposta sul reddito e altre misure finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria ridurrà l’imposta sul reddito, consentendo anche l’aumento dei salari dei lavoratori del settore pubblico, e lavorerà per introdurre un’imposta sul patrimonio. E’ quanto indicato dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, durante il Consiglio dei ministri, secondo quanto riferito da un comunicato stampa. “Il prossimo anno vedrà un miglioramento degli indicatori economici” grazie a “riforme e misure di stimolo che sono state adottate”, ha affermato il presidente dell’Algeria. Le misure introdotte da Tebboune riguardano anche il settore immobiliare. Chiunque paghi in una unica rata l’affitto delle case statali beneficerà di una riduzione del 10 per cento, mentre è in esame la creazione di una “banca delle case popolari”. Lo scorso settembre, Tebboune ha evidenziato che le esportazioni di beni, esclusi gli idrocarburi, ammonteranno a 4,5 miliardi di dollari alla fine del 2021, un cifra non raggiunta negli ultimi 20 anni. Il peso di questi beni sulle esportazione è limitato, perché il 95 per cento dell’export è costituito da idrocarburi. (Ala)