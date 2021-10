Business news: gli Emirati Arabi Unii annunciano una nuova missione spaziale su Venere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione spaziale per esplorare Venere e la cintura di asteroidi del sistema solare. Un viaggio di 3,6 miliardi di chilometri per sorvolare il pianeta e atterrare sull'ultimo dei sette asteroidi. Ad annunciare la notizia è stato il principe emiratino, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, in un video condiviso sul suo profilo Twitter. L'erede al trono di Abu Dhabi l'ha definita "la missione spaziale più ambiziosa per la nostra regione" aggiungendo che "l'esplorazione dello spazio è solo all'inizio, sono in arrivo altre missioni. Continueremo i nostri investimenti nel campo dell'ingegneria aerospaziale". "Un gran numero di stelle nel nostro cielo notturno possiede nomi arabi- ancora una volta gli arabi possono guardare le stelle". La prima esplorazione di Venere è datata 1962, quando il pianeta è stato raggiunto da un veicolo spaziale della Nasa. Anche diverse sonde sovietiche sono atterrate sulla superficie del pianeta, ma non sono sopravvissute a lungo a causa dell'intensa pressione dell'aria. La missione spaziale su Venere annunciata dagli Emirati segue la precedente missione Mars Hope, lanciata con successo nel luglio del 2020, e ribadisce l'impegno del Paese arabo nel settore aerospaziale. L'annuncio è arrivato a pochi giorni dalla 72ma edizione dell'International Astronautical Conference, la più grande conferenza spaziale al mondo che si terrà dal 25 al 29 ottobre a Dubai. (Res)