Business news: incontro ministri di Libano, Giordania e Siria, focus su fornitura elettricità a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell’Energia di Libano, Giordania e Siria, rispettivamente Walid Fayyad, Hala al Zawati e Ghassan al Zamel, si sono incontrati ad Amman per discutere della fornitura di elettricità giordana a Beirut attraverso la Siria. Lo riferisce il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale durante l’incontro è stato concordato il calendario per la riattivazione della linea di collegamento elettrico tra Giordania e Siria. "Squadre tecniche specializzate sono state incaricate di completare i lavori necessari entro una scadenza specifica", ha affermato la ministra giordana, sottolineando che è necessario riparare le infrastrutture dalla parte siriana. Da parte sua, il ministro siriano dell’Elettricità ha affermato che Damasco “ha un rapporto di fratellanza e cooperazione con le due parti”. “Le squadre dell’ente pubblico per la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità hanno iniziato a riparare la linea”, ha proseguito Al Zamel, evidenziando che i lavori di riparazione dureranno per circa tre mesi. (Lib)