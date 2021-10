Business news: Costa d'Avorio, Lamorgese riceve ministro Esteri Camara e firma protocollo immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto oggi al Viminale un incontro con il ministro degli Affari Esteri, dell’Integrazione africana e della Diaspora della Repubblica della Costa d’Avorio, Kandia Kamissoko Camara, al margine del quale è stato sottoscritto un protocollo tecnico finalizzato al rafforzamento delle capacità operative ivoriane di gestione delle frontiere e dell’immigrazione irregolare. Lo riferisce in una nota il Viminale. La titolare del Viminale ha ricordato come, nel gennaio 2020, sia stata sottoscritta con l’omologo ivoriano una Dichiarazione d’intenti che costituisce “una cornice strategica che investe ampi ambiti di cooperazione: dal terrorismo alla criminalità organizzata, a quella informatica, dal traffico di stupefacenti e armi all’immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani”. “Proprio in tale quadro di rinnovata collaborazione bilaterale – ha proseguito il ministro Lamorgese – si inserisce la stipula del protocollo tecnico che potrà contribuire a migliorare le capacità tecniche ed operative delle Forze di polizia ivoriane incaricate del controllo delle frontiere e di altri traffici illeciti, così prevenendo i flussi migratori verso l’Europa”. La titolare del Viminale ha concluso sottolineando come “l’odierno accordo dimostri l’impegno concreto dell’Italia a supportare la Costa d’Avorio nella gestione del fenomeno migratorio, nella consapevolezza che è solo unendo le forze che riusciremo a contrastare il fenomeno criminale del traffico di migranti”. (Com)