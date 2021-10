Business news: Kenya non riconoscerà verdetto Corte di giustizia internazionale su disputa marittima con Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya non riconoscerà la sentenza che la Corte di giustizia internazionale (Icj) deve pronunciare la prossima settimana in merito alla disputa sul confine marittimo che condivide con la Somalia. In una nota, il ministero degli Esteri di Nairobi ha giustificato la sua posizione affermando che la sentenza sarà "il culmine di un processo giudiziario imperfetto", basato sul pregiudizio. Già all'inizio di quest'anno il Kenya si era ritirato dalle udienze, mettendo in dubbio l'equità del processo. La questione dei comuni confini marittimi è stata sollevata dal governo della Somalia nell'agosto 2014, ma le autorità di Nairobi hanno contestato il caso accusando Mogadiscio di aver agito in malafede, ignorando il memorandum d'intesa firmato nel 2009 che assegnava la precedenza a quest’ultimo rispetto al ricorso presso la Corte dell’Aja. Le audizioni presso la Corte, dopo numerosi rinvii, sono iniziate nel marzo scorso nonostante l'opposizione di Nairobi, che ha disertato le audizioni all'ultimo momento. Il verdetto della Icj è atteso martedì, 12 ottobre. (Res)