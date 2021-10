Roma: Alfonsi (Pd), città a ferro e fuoco e Michetti muto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ore Roma è messa a ferro e fuoco da manifestazioni non autorizzate del movimento no greenpass e da Michetti neanche una parola. E' così che l'aspirante Sindaco del centrodestra pensa di tutelare la Capitale? Le violenze di oggi e l'intollerabile assalto alla sede della Cgil, sono manifestazioni di matrice fascista che nulla hanno a che fare con la nostra amata Roma e con l'intero Paese. Michetti, se esisti, batti un colpo. Domani mattina alle 10 sarò, con tante e tanti al Presidio convocato dalla Cgil davanti alla sede Nazionale di Corso d'Italia". Così in una nota Sabrina Alfonsi, Presidente uscente del Municipio Roma I Centro e neo eletta all'assemblea capitolina nelle file del Pd. (Com)