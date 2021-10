Business news: crisi manodopera a Taiwan, possibile riapertura confini per lavoratori migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan sta valutando la possibilità di revocare il divieto di ingresso per i lavoratori migranti disposto durante la pandemia di Covid-19, nel tentativo di alleviare la crisi di manodopera del Paese. Lo ha detto la ministra del Lavoro di Taipei, Hsu Ming-chun, precisando che la revoca delle restrizioni ai confini e lo studio di misure volte a contenere i contagi sono attualmente sul tavolo di discussione a livello interministeriale. Secondo i dati presentati dal ministero del Lavoro, a seguito delle restrizioni attuate dal governo di Taipei nel 2020, il numero dei lavoratori migranti sarebbe sceso a 700 mila lo scorso luglio, per poi subire un ulteriore decremento il successivo agosto. Il direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo della forza lavoro, Tsai Meng-liang, ha annunciato che le misure complementari alla riapertura attualmente al vaglio dei vertici politici taiwanesi prevedono una quarantena domiciliare di 14 giorni seguita da sette giorni di monitoraggio del proprio stato di salute e un tampone molecolare Pcr. (Cip)