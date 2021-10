Business news: Iraq-Libano, firmato memorandum d’intesa per incrementare scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio di Baghdad ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa con il Libano per incrementare gli scambi commerciali. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale l’accordo è stato firmato in occasione dei lavori della conferenza per la ricostruzione iracheno-libanese, avviati a Beirut. Secondo il comunicato diffuso dalla Camera di commercio, la conferenza mira a organizzare incontri tra la Camera di commercio di Baghdad e Beirut, e lavora per rafforzare il ruolo del settore privato nei rapporti economici tra i due Paesi. (Res)