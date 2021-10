Business news: ministro Petrolio Iraq, Paese mira a produrre 7.500 megawatt di energia alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro de Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar, ha dichiarato che l’Iraq vuole generare 7.500 megawatt di energia alternativa. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, la quale riprende le dichiarazioni del ministro dopo la firma di un accordo con gli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di cinque impianti elettrici a energia solare. “L’Iraq si è impegnato in diversi programmi per attuare progetti di energia pulita”, ha affermato il ministro dell’Energia e delle infrastrutture degli Emirati Suhail bin Mohammed Al Mazrouei. (Res)