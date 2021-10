Business news: l'Iraq firma un contratto con gli Emirati per costruire cinque impianti solari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un contratto per costruire cinque impianti solari per generare elettricità. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa irachena “Ina”, affermando che il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti è arrivato a Baghdad e ha incontrato l’omologo iracheno per discutere della cooperazione bilaterale nei settori petrolifero ed energetico. Il contratto di costruzione è stato firmato tra il ministero dell'Energia Elettrica e l'Autorità Nazionale per gli Investimenti, da parte irachena, e l'Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) da parte degli Emirati, nell’ambito della prima fase, che includerà la produzione e la generazione di 1.000 megawatt su una capacità totale di 2.000 megawatt. "Questo passo è il primo pratico intrapreso dal governo iracheno per fare affidamento su energie alternative, pulite e rinnovabili nella produzione di energia elettrica e per soddisfare il fabbisogno energetico dell'Iraq", ha aggiunto. (Res)